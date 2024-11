Schuss auf Wohn- und Geschäftshaus

Nr. 2282

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 wurden gestern Abend zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Gesundbrunnen alarmiert, auf das zuvor geschossen worden war. Anwohnerinnen des in der Koloniestraße befindlichen Hauses hatten gegen 18.30 Uhr einen Knall gehört und in einer heruntergelassenen Jalousie im Erdgeschoss des Gebäudes ein Loch festgestellt. Einsatzkräfte fanden vor Ort das Projektil einer Schusswaffe und stellten dieses als Beweismittel sicher. Die Fensterscheibe hinter der Jalousie wurde nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).