Fahrgäste im Bus angegriffen und fremdenfeindlich beleidigt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2281

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Berlin zwei Frauen, die am Montag, dem 27. November 2023, gegen 23 Uhr, zwei Frauen in einem Bus der Linie 256 in der Siegfriedstraße in Lichtenberg fremdenfeindlich bepöbelt und körperlich angegriffen haben sollen. Dabei sollen sie Reizgas in die Gesichter der Frauen gesprüht zu haben. Eine Tatverdächtige soll eine der Angegriffenen in den Brustkorb getreten, ihre mutmaßliche Mittäterin soll sie gegen Kopf und Gesicht geschlagen haben.

circa 20 bis 27 Jahre alt

lange, wellige blonde Haare

trug schwarze Kleidung

circa 20 bis 25 Jahre alt

dunkle Haare

auffälliges Make-Up mit Glitzer

trug schwarze Kleidung

Nasen- und Lippen-Piercing

Wer kennt die abgebildeten Frauen?

Wer kann Angaben zur Identität oder zu den Aufenthaltsorten der Unbekannten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof, unter der Telefonnummer (030) 4664- 953461, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.