Vermisste Jugendliche – Wo ist Lida?

Lichtenberg/Spandau

Nr. 2280

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen. Die 15-jährige Lida DARWISHI verließ am 10. November 2024 gegen 19.45 Uhr eine Wohnung in der Henriette-Herz-Allee in Lichtenberg und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Dort war sie zu Besuch, die Gegend ist ihr fremd. Lida leidet unter einer geistigen Beeinträchtigung, sie kann nicht sprechen und ist orientierungslos. Sie kann weder lesen noch schreiben. Die deutsche Sprache beherrscht sie nicht. Auffällig ist ihr zügiger Gang mit ständigem Umschauen. Sie wohnt mit ihrer Familie in einer Unterkunft in Spandau, es ist unwahrscheinlich, dass sie selbstständig den Weg dorthin findet.

165-170 cm groß

normale Statur

schwarze, lange Haare

Muttermal über der Oberlippe rechte Seite