Antisemitische Äußerungen und Mann mit Reizgas verletzt

Nr. 2279

Gestern Abend soll ein Mann in Kreuzberg nach einem Streit mit Reizgas angegriffen worden sein. Der 33-Jährige gab an, gegen 19.15 Uhr am U-Bahnhof Gneisenaustraße mit einem anderen Mann, der in Begleitung zweier Frauen unterwegs war, zunächst ins Plaudern gekommen zu sein. Im Verlauf des Gesprächs soll der Unbekannte sich dann antisemitisch geäußert haben, woraufhin es zum Streit gekommen sein soll. Der Unbekannte soll schließlich unvermittelt Reizgas ins Gesicht des 33-Jährigen gesprüht haben, wodurch dieser eine Augenreizung erlitt. Auch mit Fäusten sei der 33-Jährige traktiert worden. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Augenreizung des 33-Jährigen am Ort. Die Ermittlungen führt die Direktion 5 (City).