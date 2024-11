Mann mit Messer verletzt

Nr. 2278

Gestern Abend kam es in Oberschöneweide zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Mann eine Stichverletzung erlitt. Bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge wollte ein 20-jähriger Mann gegen 19 Uhr an einer BVG-Haltestelle in der Griechischen Allee in einen Bus einsteigen. Unmittelbar vor der mittleren Eingangstür des Busses kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Mann, der aus dem Bus aussteigen wollte. Im weiteren Verlauf der Streiterei soll der aussteigende Mann ein Messer gezogen und dem 20-Jährigen in den Oberarm gestochen haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in unbekannte Richtung. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten nach einer ersten Behandlung vor Ort in einem Rettungswagen für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen dieser gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).