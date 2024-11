Unbekannte greifen Sicherheitsmitarbeiter auf einem Weihnachtsmarkt an

Nr. 2277

Gestern Abend haben drei Unbekannte einen Sicherheitsmitarbeiter auf einem Weihnachtsmarkt in Lichtenberg angegriffen. Gegen 21.15 Uhr soll der 35-Jährige von drei Männern bedrängt worden sein, nachdem er diese auf die Einhaltung der Hausordnung auf der Rodelbahn in der Landsberger Allee hingewiesen haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein Mann im Zuge der Auseinandersetzung nach verbalen Streitigkeiten dem Sicherheitsmitarbeiter mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben, wodurch er eine Platzwunde auf dem Nasenrücken sowie am Kopf erlitt. Ein weiterer Angreifer soll ein massives Aluminiumgitter ergriffen und es in Richtung des 35-Jährigen geworfen haben. Er verfehlte ihn genauso wie ein dritter Tatverdächtiger, der versucht haben soll, mit einem Messer in Richtung des Oberschenkels des Sicherheitsmitarbeiters zu stechen. Das Trio flüchtete vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Der auf dem Veranstaltungsgelände tätige Sanitätsdienst versorgte den Verletzten medizinisch. Eine darüberhinausgehende weitere Behandlung hielt der 35-Jährige nicht für erforderlich. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.