Homophob beleidigt und bedroht

Nr. 2276

In Friedrichshain gerieten zwei Männer gestern Mittag in einem Café in Streit. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll sich ein 50 Jahre alter Mann über die Lautstärke einer Personengruppe im Café in der Rigaer Straße beschwert haben. Daraufhin sprach er den 34 Jahre alten Mann aus der Personengruppe an und beleidigte ihn mehrmals homophob. Im Anschluss bedrohte der Tatverdächtige den 34-Jährigen. Zeuginnen und Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam. Der Tatverdächtige verließ das Café in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.