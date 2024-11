Volksverhetzende Äußerungen und Beleidigungen

Nr. 2275

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Steglitz fest. Der 29-Jährige soll Zeugenaussagen zufolge gegen 22 Uhr in der Kieler Straße vor einer Kirche eine Kerze von einem Stolperstein weggetreten und hierbei volksverhetzende Äußerungen gerufen haben. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Bei der Überprüfung beleidigte der alkoholisierte Tatverdächtige mehrfach eine Polizistin. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 29 Jahre alte Mann wurde zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er im Anschluss entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts dauern an.