Jugendlicher Radfahrer nach Verkehrsunfall in intensivmedizinischer Behandlung

Nr. 2274

Vergangene Nacht wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Pankow verletzt. Gegen 23.30 Uhr soll ein Autofahrer die Mühlenstraße in Richtung Breite Straße befahren haben, um in diese aus dem linken Fahrstreifen nach links abzubiegen. Als sich der 21-Jährige der Kreuzung genährt haben soll, soll nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen ein 17-Jähriger von der rechten Fahrbahnseite mit seinem unbeleuchteten Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein, um die Mühlenstraße zu überqueren. Dabei wurde der Radfahrer vom Autofahrer getroffen und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo er auf der Intensivstation in Behandlung kam. Nach jetzigem Kenntnisstand kann die Lebensgefahr beim Verletzten nicht ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte stellten das Fahrrad des 17-Jährigen und das Auto des 21-Jährigen sicher. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Mühlenstraße zwischen Florastraße und Breite Straße bis etwa 1 Uhr gesperrt. Anschließend wurde die Sperrung auf den Bereich der Mühlenstraße zwischen der Benjamin-Vogelsdorff-Straße und Breite Straße bis circa 4 Uhr reduziert. Davon war auch der Busverkehr der BVG-Linie 255 betroffen. Ein Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Sofortbearbeitung am Unfallort, an dem auch ein Unfallgutachter sowie der Kriminaltechnische Einsatzdienst erschienen.