Polizeikräfte mit Pyrotechnik und Steinen angegriffen

Nr. 2273

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte in Friedrichshain von Unbekannten angegriffen. Kurz vor Mitternacht stellten Einsatzkräfte mehrere Personen auf den Dächern von Mehrfamilienhäusern in der Rigaer Straße sowie in der Liebigstraße/Zellestraße fest, die dort Feuerwerkskörper abbrannten. Von den Dächern aus wurden immer wieder von Unbekannten vereinzelt Feuerwerksraketen und Feuerwerkbatterien abgebrannt. Alarmierte Einsatzkräfte wurden mehrfach durch den gezielten Beschuss mit Feuerwerkskörpern und den Bewurf mit Ziegelsteinen angegriffen. Es wurde niemand verletzt. Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses der Rigaer Straße entwickelte sich ein Brand, der durch eine zuvor abgebrannte Feuerwerksrakete verursacht wurde. Das Feuer wurde von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr gelöscht. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.