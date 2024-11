Versuchte Brandstiftung und Sachbeschädigung an Einsatzfahrzeug der Bundespolizei

Nr. 2270

Ein Zeuge beobachtete heute Morgen einen Mann in Mitte, wie dieser einen Einsatzfahrzeug der Bundespolizei beschädigte. Dieses parkte gegen 8 Uhr in der Friedrichstraße, während ein 41 Jahre alter Mann versuchte, das Fahrzeug über die Tanköffnung in Brand zu setzen. Als dies misslang, soll er gegen den Wagen geschlagen und getreten haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Es wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.