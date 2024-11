Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2266

Gestern Morgen wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Britz verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Autofahrer gegen 9.10 Uhr mit seinem Wagen die Mohriner Allee in Richtung Buckower Damm. An der Einmündung zur Straße An der Neumark soll gemäß Zeugenangaben eine 13-Jährige, verdeckt durch einen Baum, die Fahrbahn betreten haben, woraufhin der Autofahrer sie anfuhr. Das Mädchen wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).