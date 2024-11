Flucht nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Tempelhof-Schöneberg/Neukölln

Nr. 2265

Gestern Mittag rammte ein Mann in Marienfelde einen Einsatzwagen, fuhr auf eine Polizistin zu und flüchtete. Gegen 12 Uhr wollten Zivilfahnder einen nach vorangegangenen Ermittlungen gesuchten 26-Jährigen, der mit einem Mietwagen unterwegs war, auf der Marienfelder Allee anhalten. Zuerst kam der Gesuchte der Aufforderung nach, setzte das Auto jedoch mit Herantreten der Einsatzkräfte zurück und rammte damit den abgestellten Einsatzwagen. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung eines Mieterparkplatzes, wo er eine Schranke durchbrach und direkt auf eine Einsatzkraft zufuhr. Die Polizistin konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Anschließend durchbrach der Mann mit dem Wagen ein elektrisches Schiebetor und flüchtete über den Diedersdorfer Weg. Im weiteren Verlauf stellten Einsatzkräfte in Neukölln den geparkten und unbesetzten Audi sicher. Die Absuche nach dem Tatverdächtigen, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb ohne Erfolg. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen.