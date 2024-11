Laster fährt gegen S-Bahnbrücke

Nr. 2264

Gestern Mittag kam es in Wittenau zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen soll ein 51-jähriger Lkw-Fahrer die Oranienburger Straße in Richtung Wittenauer Straße befahren haben, als er gegen 13.40 Uhr mit seinem Kranaufbau gegen die S-Bahnbrücke fuhr und stecken blieb. In der Zeit von 13.45 Uhr bis 18 Uhr mussten Einsatzkräfte daraufhin die Oranienburger Straße für den Straßenverkehr zwischen Wilhelmsruher Damm und Wittenauer Straße vollständig sperren. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle und nach Prüfung durch Verantwortliche der Deutschen Bahn AG wurde die S-Bahnbrücke auch für den Schienenverkehr wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand.