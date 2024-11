Nr. 2263

In Rudow wurde gestern Abend ein Discounter überfallen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen betrat kurz vor 18 Uhr ein maskierter Mann das Geschäft in der Waltersdorfer Chaussee. Er bedrohte während des Kassiervorgangs die 46-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute in Richtung Lieselotte-Berger-Straße. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.