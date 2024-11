Brand an einem Wohnanhänger

Nr. 2261

Gestern Abend brannte in Pankow ein Wohnwagen. Ein Anwohner alarmierte gegen 19.30 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem er einen lauten Knall gehört und anschließend ein Feuer an dem Wohnanhänger an der Kleinen Wiltbergstraße in Pankow wahrgenommen hatte. Es handelt sich um einen Wohnanhänger, der für wohnungslose Menschen aufgestellt worden war. Zur Zeit des Brandes befand sich niemand im Anhänger. Die Berliner Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, allerdings wurde der Wagen im Heckbereich durch den Brand und die Löscharbeiten beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und fahndet nach zwei Personen, die im Verdacht stehen, das Feuer gelegt zu haben.