Fremdenfeindlich beleidigt und getreten

Nr. 2259

Gestern Mittag soll es in Steglitz zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung und einer Körperverletzung gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 48-jährige Frau einen 28-jährigen Mann gegen 12 Uhr in der Schloßstraße fremdenfeindlich beleidigt und anschließend getreten haben. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 45 nahmen die Frau am Tatort fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte sie ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.