Nach zwei Bränden klickten die Handschellen

Nr. 2257

Gestern früh brannten in Charlottenburg ein Pkw und zwei Mülltonnen. Nach der Zeugenaussage eines 25-jährigen Zeitungsausträgers lief der später festgenommene 55-Jährige brüllend durch die Eosanderstraße und machte sich gegen 5.30 Uhr an einem Pkw zu schaffen, der kurz danach zu brennen anfing. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten zwar den Brand, konnten aber das vollständige Ausbrennen nicht verhindern. Kurz danach brannten zwei Müllcontainer nahe einer Tankstelle an der Otto-Suhr-Allee. Ein 49-jähriger außer Dienst befindlicher Mitarbeiter der Polizei des Deutschen Bundestages nahm den Mann, der kontinuierlich Pappe in die Flammen warf, vorläufig fest und hielt ihn bis zum Eintreffen von Einsatzkräften der Polizei Berlin fest. Auch dieser Brand wurde durch die Berliner Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo er einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts übergeben wurde. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands des Tatverdächtigen wird derzeit ein Unterbringungsbefehl geprüft.