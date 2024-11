Schüsse auf der Fahrbahn

Nr. 2256

Gestern Nachmittag schoss in Moabit ein Mann mehrmals mit einer Faustfeuerwaffe. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zur Turmstraße, nachdem dort ein 45-jähriger Mitarbeiter eines Werttransportunternehmens mehrmals mit seiner Dienstwaffe in die Luft und auf ein unbesetztes Fahrzeug geschossen hatte. Die eingetroffenen Einsatzkräfte nahmen sowohl den 45-Jährigen, als auch den Fahrer des beschossenen Fahrzeuges fest, da zunächst der Verdacht eines Raubüberfalles bestand, an dem beide Männer beteiligt gewesen sein könnten. Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Mitarbeiter des Werttransportunternehmens aus einer geistigen Verwirrung heraus handelte. Während der 45-Jährige daher im Gewahrsam blieb, konnte der Fahrer des beschossenen Fahrzeuges als gänzlich Unbeteiligter wieder entlassen werden. Gegen den 45-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie der Sachbeschädigung eingeleitet. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen überstellten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen einer Fachklinik, in der heute ein Richter über eine mögliche stationäre Unterbringung entscheiden wird. Durch die Schussabgaben wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.