Erwachsener vermisst – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 2254

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Grzegorz Jan PASKO. Der 49-Jährige verließ am 3. November 2024 seine Wohnanschrift im Ribbeweg in Reinickendorf und wird seitdem vermisst. Herr PASKO leidet unter Autismus und ist dadurch orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

49 Jahre alt

186 cm – 190 cm groß

kräftige Statur

Kurze braune Haare

Schwarzer Kapuzenpullover

Schwarze Jogginghose

Grüne Schuhe der Marke Nike Air Max

Schwarze Wollmütze

Führt einen schwarzen Koffer mit braunen Verzierungen bei sich

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 03. November 2024 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.