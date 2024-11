Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2253

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Autofahrer gegen 16.20 Uhr die Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße befahren haben. Als sich an einer Fußgängerfurt am U-Bahnhof Kaulsdorf Nord ein sechsjähriger Junge von der Hand seiner Tante losgerissen habe und bei roter Ampel auf die Fahrbahn gerannt sei, kam es trotz sofort eingeleiteter Bremsung zum Zusammenstoß. Der Junge wurde zur weiteren Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.