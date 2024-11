Mann bei Raubüberfall verletzt

Nr. 2249

In der vergangenen Nacht soll ein junger Mann bei einem Raubüberfall in Wittenau verletzt worden sein. Eine Anwohnerin rief Polizei und Rettungskräfte gegen 1.15 Uhr in die Falkstraße, nachdem sie beobachtet hatte, wie mehrere Personen auf einen Mann einschlugen und anschließend flüchteten. Der 22-Jährige gab an, nach dem Aussteigen aus seinem geparkten Pkw von zwei Männern angesprochen worden zu sein, die ihn anschließend unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht haben sollen. Als der 22-Jährige versuchte zu flüchten, sollen ihn die Angreifer mit Reizgas besprüht und zu Boden gebracht haben. Zwei weitere Männer sollen dazugekommen sein und ebenfalls auf den jungen Mann eingetreten und eingeschlagen haben. Dabei erlitt er Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Angreifer sollen mit Bargeld und persönlichen Gegenständen des 22-Jährigen geflüchtet sein. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.