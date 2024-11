Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Nr. 2248

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte in Tempelhof zwei mutmaßliche Drogenhändler fest. Sie beobachteten den 17-Jährigen und den 22-Jährigen gegen Mitternacht bei einem mutmaßlichen Verkaufsgeschäft in der Ringbahnstraße, verfolgten sie und nahmen sie nach kurzer Flucht fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel. Die beiden wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Heute werden die Tatverdächtigen voraussichtlich einem Richter vorgeführt, der über den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls entscheiden wird. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.