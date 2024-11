In Imbisse geschossen - ein Schwerverletzter

Nr. 2247

Heute Vormittag hat ein Mann in Köpenick in zwei Imbisse geschossen und dabei einen Mann verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Tatverdächtige in der Bahnhofstraße um kurz vor 11 Uhr zu einem Imbiss im Erdgeschoss des Forums Köpenick, schoss auf einen Mann und verletzte diesen schwer. Anschließend lief er auf die andere Straßenseite, schoss in einen weiteren Imbiss, ohne dass ein anwesender Mitarbeiter verletzt wurde, und flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten den Angeschossenen zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Zwei weitere Männer erlitten einen Schock und wurden zu Behandlungen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen und weiteren Maßnahmen, darunter die Suche nach dem Tatverdächtigen, dauern an.