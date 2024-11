Mutmaßliche Messerangriffe in Spandau - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2246

In der vergangenen Nacht gegen 22.25 Uhr wurde in Berlin-Spandau in einer Grünanlage an der Borkzeile ein bisher noch nicht identifizierter Mann mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, in dem er trotz Notoperation verstarb.

Etwa zeitgleich wurde in der Straße An der Kappe in Berlin-Spandau ein weiterer Mann, der ebenfalls Stichverletzungen aufwies, aufgefunden. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert und musste operiert werden. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Nahbereich der Auffindeorte kam es zu mehreren Festnahmen. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an und werden von der 1. Mordkommission geführt.