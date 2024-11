Couch in Brand gesetzt

Nr. 2245

In der vergangenen Nacht legte ein Unbekannter ein Feuer unter einer Brücke in Hellersdorf, wodurch ein Mann verletzt wurde. Zwei Zeuginnen und ein Zeuge alarmierten Polizei und Feuerwehr, da sie gegen 1.30 Uhr unter einer Brücke in der Hellersdorfer Straße, dienend als Schlafplatz für Wohnungslose, Rauch bemerkten. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Unbekannter dort eine Couch angezündet haben, als ein 20-Jähriger dort nächtigte. Anschließend habe der mutmaßliche Brandstifter den Tatort verlassen. Die eingetroffenen Feuerwehrkräfte löschten die Flammen und brachten den 20-Jährigen mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung dauern an und werden vom Landeskriminalamt Berlin geführt.