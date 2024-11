Festnahme nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Marzahn

Gemeinsame Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2244

Ein 42 Jahre alter Mann, der am Donnerstag letzter Woche drei Menschen in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Marzahn getötet haben soll, konnte gestern Nachmittag im Zuge der Sofortfahndung in Baden-Württemberg festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Obduktionen haben die Todesursachen ergeben. Bei dem für den Ergreifungsort zuständigen Amtsgericht ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Daher können derzeit zum Schutz der weiterhin andauernden Ermittlungen nach wie vor keine weiteren Informationen mitgeteilt werden.

Erstmeldung Nr. 2224 vom 3. November 2024: Verdacht auf Tötungsdelikt – Mordkommission ermittelt

Seit heute Nachmittag ermittelt die 1. Mordkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Marzahn. Um kurz nach 14 Uhr wurden in einer Wohnung in der Ludwig-Renn-Straße drei Personen leblos aufgefunden. Die Auffindesituation lässt auf ein Tötungsdelikt schließen. Weitere Informationen können derzeit noch nicht mitgeteilt werden, da dies die weiteren Ermittlungen gefährden könnte.