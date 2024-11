Angriff im Hausflur – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 2243

Bei der Suche nach einem unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei Berlin mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera um Mithilfe.

Der Mann soll am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024 gegen 11:45 Uhr einem 70-jährigen Mann in einen Hausflur in der Bundesallee gefolgt sein. Dort habe der Fremde sein Gegenüber durch Gebrauch eines werkzeugartigen Gegenstands am Kopf verletzt.

Wer kann Angaben über die Identität der abgebildeten Person machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort dieser Person machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem unbekannten Täter geben?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin, unter der Telefonnummer (030) 4664 273138 oder (030) 4664 273110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der (030) 4664 271100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.