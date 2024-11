Mehrere Fahrzeuge und Lichtmast nach Unfall beschädigt

Nr. 2242

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Kaulsdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 39-jähriger Autofahrer gegen 16.45 Uhr die Heerstraße von der Finkenstraße aus kommend in Richtung Chemnitzer Straße befahren haben. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Kleintransporterfahrer, der die Chemnitzer Straße vorfahrtsberechtigt in Richtung Norastraße befahren habe. Durch die Kollision sei der Kleintransporter in die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen einer 68-jährigen Frau zusammengestoßen. Der Kleintransporter prallte anschließend gegen einen Lichtmast, welcher durch die Kollision beschädigt wurde und auf einen Grünstreifen fiel. Die 68-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Chemnitzer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.