Nr. 2241

Heute früh wurde über die Internetwache der Polizei Berlin eine Sachbeschädigung an einem Abgeordnetenbüro in Kaulsdorf angezeigt. Eine Mitarbeiterin des Abgeordneten entdeckte gestern gegen 10 Uhr, dass die rechte Glasscheibe am Haupteingang des Büros in der Heinrich-Grüber-Straße beschädigt war. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landekriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.