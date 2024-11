Geldausgabeautomat gesprengt

Nr. 2240

Unbekannte sprengten heute früh einen Geldausgabeautomaten in Köpenick. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte die Sicherheitszentrale einer Bank in der Bahnhofsstraße die Polizei, da gegen 4 Uhr über die Videoüberwachung der Filiale beobachtet werden konnte, wie zwei Unbekannte mit einem Brecheisen die Außentür der Filiale aufhebelten. Anschließend begaben sie sich in die Filiale und sprengten dort einen Geldautomaten. Durch die Detonation wurden die Verkleidung des Geldautomaten sowie der Innenraum der Filiale beschädigt, Beute erlangten die Tatverdächtigen jedoch nicht. Es wurde niemand verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte sowie Spezialistinnen und Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes übernahmen die Tatort- und Spurensicherung. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, werden durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.