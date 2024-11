Zwei Schülerinnen beraubt - Festnahme

Nr. 2238

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Straßenraubs auf zwei Schülerinnen nach Mitte alarmiert. Die beiden Mädchen im Alter von 10 und 11 Jahren befanden sich nach ersten Erkenntnissen gegen 15 Uhr gerade auf dem Heimweg von der Schule, als ein 35-jähriger Mann auf sie zugekommen sei und an der Bauchtasche der 10-Jährigen riss. Als ihm dies misslang, habe er der 11-Jährigen gegen den Oberkörper geschlagen und ihr das Handy aus der Hand gerissen. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung der Hessischen Straße, konnte jedoch von Zeugen aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden. Dem Mädchen konnte das Mobiltelefon zurückgegeben werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.