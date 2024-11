Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Nr. 2237

Gestern Abend erlitt ein Motorradfahrer durch einen Verkehrsunfall in Wilmersdorf erhebliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Motorradfahrer gegen 18.30 Uhr die Konstanzer Straße in Fahrtrichtung Hohenzollerndamm. Als er die Kreuzung zum Hohenzollerndamm bei für ihn grüner Ampel überquerte, erfasste ihn ein Autofahrer. Dieser befuhr die Konstanzer Straße und bog anschließend nach links in den Hohenzollerndamm ab. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich erheblich. Laut Zeugenaussagen setzte der Autofahrer kurz zurück und fuhr dann in Richtung Fehrbelliner Platz davon. Der 40-Jährige wurde von einem alarmierten Rettungsteam mit einem Notarzt am Unfallort erstversorgt und anschließend für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an und werden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) geführt.