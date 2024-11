Fußgänger angefahren und verletzt – Fahrer flüchtig

Nr. 2236

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Wilmersdorf alarmiert. Nach ersten Informationen soll ein unbekannt gebliebener Mann gegen 19 Uhr mit einem silbernen Pkw die Uhlandstraße in Richtung Berliner Straße befahren haben. Als ein unbeteiligter Wagen auf der Fahrbahn stand, um in eine dortige Parklücke zu fahren, habe der Tatverdächtige über den Fahrradschutzstreifen überholen wollen. Dabei übersah er einen dort stehenden 68-jährigen Fußgänger und fuhr diesen an. Der Mann wurde über den Wagen geschleudert und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der Tatverdächtige habe in der Folge kurz angehalten, flüchtete jedoch anschließend in unbekannte Richtung. Der 68-Jährige zog sich lebensgefährliche innere Verletzungen sowie Kopfverletzungen zu. Er wurde von Passanten erstversorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.