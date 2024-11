Nr. 2235

Gestern Abend wurden in Kreuzberg zwei Männer durch Schüsse verletzt. Gegen 20.55 Uhr stiegen fünf Maskierte aus einem Auto, unter anderem mit Schusswaffen, und näherten sich einem 37-Jährigen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 37-Jährige eine Schussverletzung am Bein erlitt. Ein Passant alarmierte schließlich Polizei und Rettungskräfte. Der Verletzte musste im Krankenhaus operiert werden und dort stationär verbleiben. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt.

Wenige Minuten später wurde in der Friedrichstraße ein 31-Jähriger, ebenfalls mit einer Schussverletzung, festgestellt. Ein Bekannter begleitete ihn mit einem Taxi in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde und ebenfalls stationär verblieb. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.