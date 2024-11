Nr. 2234

Gestern Nachmittag wurde in Neukölln ein Mann angegriffen. Der 29-Jährige gab an, gegen 15.30 Uhr am Bahnsteig der Linie U8 am U-Bahnhof Hermannplatz von hinten getreten worden zu sein. Anschließend soll ihn der bislang Unbekannte mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt haben; eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Der 29-Jährige geht davon aus, dass er aufgrund seiner Homosexualität angegriffen wurde, da er sich unmittelbar zuvor mit einem Kuss von seinem Partner verabschiedet hatte. Der Angreifer floh. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.