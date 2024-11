Fußgänger nach Verkehrsunfall mit Tram verstorben

Nr. 2233

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-jähriger Fußgänger gegen 16.15 Uhr die Fahrbahn der Tramlinie M4 an der Greifswalder Straße/Grellstraße/Storkower Straße bei für ihn roter Ampel betreten haben. Es kam zum Zusammenstoß mit der herannahenden Straßenbahn, die die Greifswalder Straße in Fahrtrichtung Danziger Straße befuhr. Der 50-Jährige zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen im Kopfbereich zu und verstarb noch am Unfallort. Der 52-jährige Tramfahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Die Greifswalder Straße war zwischen Danziger Straße und Hanns-Eisler-Straße bis etwa 20.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.