Mann im Hausflur beraubt – Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Nr. 2232

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung dreier bislang Unbekannter. Die Abgebildeten sollen am 15. Februar 2024 kurz nach Mitternacht gemeinsam mit einem zu dem Zeitpunkt 65-Jährigen das Treppenhaus eines Wohnhauses in der Windscheidstraße im Ortsteil Charlottenburg betreten und dort die Geldbörde des Mannes geraubt haben. Dabei sollen sie erhebliche Gewalt angewendet und dem 65-Jährigen Verletzungen im Gesicht zugefügt haben.

Wer erkennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität und / oder zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise können an das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664-273130 (innerhalb der Bürozeiten), außerhalb der Bürodienstzeiten an (030) 4664-271100, per E-Mail, über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.