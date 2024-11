Pyroangriff auf Einsatzkräfte

Nr. 2231

Bislang Unbekannte griffen gestern Abend in Friedrichshain aus einer Personengruppe heraus Polizeikräfte mit Feuerwerk an. Gegen 19.15 Uhr stellten Einsatzkräfte der Berliner Polizei auf der Rigaer Straße ein Feuerwerk fest. Als sich die Einsatzkräfte dem Ort näherten, wurden sie aus einer Gruppe von ca. 30 vermummten Personen heraus mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Begleitend wurden polizeifeindliche Parolen gerufen. Nach dem Eintreffen weiterer Polizeikräfte flüchtete die Personengruppe in ein Objekt der linken Szene an der Rigaer Straße. Eine Polizistin erlitt bei dem Angriff eine Prellung und ein Polizist ein Knalltrauma. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.