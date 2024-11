Beleidigung und Körperverletzung mit antisemitischem Hintergrund

Nr. 2227

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung und einer Beleidigung mit antisemitischem Hintergrund nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich ein 50-jähriger Mann gegen 20 Uhr in einem Lokal an der Adalbertstraße auf. Ein unbekannter Tatverdächtiger habe sich unaufgefordert im Beisein eines weiteren Mannes und eines Kindes an seinen Tisch gesetzt und ihn auf seinen Schal eines jüdisch-israelischen Fußballclubs angesprochen. In der Folge verwickelte der Unbekannte den Mann in ein Gespräch über den Nahostkonflikt und beleidigte ihn im Zuge dessen auch. Anschließend habe er sein Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und an dessen Bein gezogen, bevor er gemeinsam mit dem zweiten Mann und dem Kind in unbekannte Richtung geflohen sei. Der 50-Jährige erlitt Schmerzen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.