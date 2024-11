Senior überfallen – Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Nr. 2226

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach drei bislang Unbekannten, die am Sonntag, dem 28. Januar 2024, gegen 3.50 Uhr, an der U-Bahnstation Osloer Straße in Gesundbrunnen einen zu diesem Zeitpunkt 78 Jahre alten Mann beraubt haben sollen. Dabei soll einer der Männer den Senior auf der Bahnhofstreppe festgehalten haben, während ihm von hinten die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld aus der Hosentasche gerissen wurde. Der 78-Jährige blieb unverletzt. Die drei Tatverdächtigen flüchteten zunächst in den U-Bahnhof Osloer Straße und entfernten sich dann in unbekannte Richtung.

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und / oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin unter der Rufnummer 030/4664-173131, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.