Fußgänger mit Kopfverletzung im Krankenhaus

Nr. 2223

In der vergangenen Nacht zog sich ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg eine Kopfverletzung zu. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 60-Jähriger gegen Mitternacht mit seinem Wagen am Olivaer Platz in Richtung Schlüterstraße unterwegs. Ein 22-jähriger Fußgänger soll laut Zeugenaussagen die Fahrbahn des Olivaer Platzes in Richtung Schlüterstraße bei Rot überquert haben, während die Ampel für den Autofahrer grünes Licht gezeigt haben soll. Der Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Fußgänger an. Dabei prallte der Fußgänger auf die Windschutzscheibe des Pkw, erlitt eine Kopfverletzung und war kurz bewusstlos. Mit Unterstützung von Passanten leisteten die Einsatzkräfte der Polizei Erste Hilfe, bevor ihn Rettungskräfte der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der Autofahrer blieb unverletzt, stand aber sichtbar unter dem Eindruck des Geschehenen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von über zwei Promille, bei dem Autofahrer verlief der Atemalkoholtest negativ. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.