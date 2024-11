Ohne Führerschein unterwegs

Nr. 2221

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte einen Mann in Lichtenberg fest, der ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs war. Gegen 18.45 Uhr wollten Einsatzkräfte den in einem Auto mit laufendem Motor sitzenden 18-Jährigen in der Herzbergstraße überprüfen. Nach mehrmaliger Aufforderung, den Motor auszuschalten, stellte er diesen zunächst aus, öffnete aber zur weiteren Kommunikation weder die Scheibe noch die Tür des Wagens. Er startete dann den Wagen wieder und flüchtete vom Ort. Ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht von dem Auto angefahren zu werden. An der Kreuzung Herzbergstraße/Siegfriedstraße überfuhr der 18-Jährige eine rote Ampel und bog nach rechts in die Siegfriedstraße ab. Hier musste eine bisher unbekannt gebliebene Fußgängerin zur Seite springen, um von dem Wagen nicht erfasst zu werden. In der Siegfriedstraße wendete der Fahrer vor einer Baustelle und stieß dabei mit einem Polizeifahrzeug zusammen, welches ihn folgte. Das Polizeiauto war nicht mehr fahrfähig. Eine Polizistin stieg aus dem Fahrzeug aus, um den 18-Jährigen zu stellen. Obwohl auch sein Fahrzeug durch den Unfall stark beschädigt worden war, setzte er seine Fahrt fort und fuhr dabei fast die Beamtin an, die noch ausweichen konnte. In der weiteren Folge kollidierte der 18-Jährige mit einem weiteren Polizeifahrzeug, so dass sein Auto auf dem Gehweg der Siegfriedstraße zum Stehen kam. Er flüchtete noch ein kurzes Stück zu Fuß und wurde dann von Polizeieinsatzkräften festgenommen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bei ihm verlief positiv. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er kam zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auch das zweite bei dem Unfall beschädigte Polizeifahrzeug war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Das Fluchtfahrzeug des jungen Mannes wurde sichergestellt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.