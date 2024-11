Reizgas versprüht und mit Drogen im Auto vor der Polizei geflüchtet

Nr. 2220

Gestern Mittag verletzte ein Mann in Buckow einen anderen Mann mit Reizgas und flüchtete anschließend vor der Polizei. Der inzwischen namentlich bekannte 24-Jährige soll den 40-Jährigen mit Reizgas besprüht haben, nachdem dieser ihn kurz vor 12 Uhr am Breitunger Weg wegen seiner riskanten und zu schnellen Fahrweise im Wohngebiet zur Rede gestellt haben soll. Der 40-Jährige erlitt Augenreizungen und wurde von alarmierten Rettungskräften ambulant am Ort behandelt. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später mit einem Mietfahrzeug im fließenden Verkehr ausmachen. Einer Überprüfung entzog sich der 24-Jährige durch Flucht. Dabei rammte er ein Polizeifahrzeug und einen weiteren Pkw und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit vom Ort. Schließlich ließ er den Mietwagen im Mollnerweg stehen. Der 24-Jährige und sein unbekannt gebliebener Beifahrer flüchteten nach bisherigen Ermittlungen zu Fuß weiter in verschiedene Richtungen. Bei der Durchsuchung des Mietwagens stellten die Einsatzkräfte mutmaßliche Drogen sicher. Auf staatsanwaltliche Anordnung wurde auch der Mietwagen sichergestellt. Am gerammten Polizeifahrzeug entstand Sachschaden, es war nicht mehr einsatzfähig. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Drogenhandels, verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Verkehrsunfallflucht und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, dauern an.