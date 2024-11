Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 2219

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte in Marzahn einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachteten Zeugen gegen 19.50 Uhr zwei Personen, die sich über einen Balkon Zutritt zu einer Wohnung im Hochparterre am Murtzaner Ring verschafften. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 stellten einen Mann in einem Gebüsch unterhalb des Balkons fest, der Gegenstände von einer anderen Person aus der Wohnung entgegennahm. Als die beiden die Beamten bemerkten, versuchten sie zu flüchten. Während dem Mann in der Wohnung die Flucht schließlich gelang, klickten bei seinem mutmaßlichen Mittäter die Handschellen. Der 39-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand. Er wurde für das Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.