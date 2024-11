Nr. 2217

Gestern Abend kam es in Spandau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es im Münsinger Park gegen 20.20 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Gruppen, bestehend aus etwa 20 und 40 Personen, und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. In der Folge erlitt ein 17-Jähriger Schnittverletzungen am Hinterkopf sowie am Rücken. Der Verletzte soll dann eigenständig mit der U-Bahn zum Bahnhof Zitadelle gefahren sein, wo er schließlich zusammenbrach und von alarmierten Polizeieinsatzkräften bis zum Eintreffen von Rettungskräften der Feuerwehr erstversorgt wurde. Die Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 18 Jahren und ein 21-Jähriger, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, wurden festgenommen. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen kamen sie wieder auf freien Fuß. Während der Einsatzmaßnahmen blieben die U-Bahnhöfe der Linie U7 Zitadelle, Altstadt Spandau und Rathaus Spandau in der Zeit von etwa 21.25 Uhr bis 22.35 Uhr komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) geführt.