Brand an einem Regionalzug

Nr. 2216

Gestern Abend brannte in Marzahn ein Regionalzug. Der Lokführer bemerkte gegen 21.40 Uhr am S-Bahnhof Ahrensfelde Rauch an seinem Fahrzeug. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr und evakuierte die fünf im Zug befindlichen Personen. Der Zug brannte komplett aus. Das Feuer griff zudem auf das Bahnhofsgebäude über, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.