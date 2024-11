Reizgas in Tram versprüht

Nr. 2214

In der vergangenen Nacht kam es in Weißensee zu einer Auseinandersetzung. Gegen 2.10 Uhr soll eine unbekannt gebliebene Hundehalterin die Bahn an der Haltestelle Weißer See betreten haben, woraufhin sie mit einem 36-jährigen Fahrgast in einen Streit geriet. Um den Streit zu schlichten, sollen sich drei unbeteiligte Fahrgäste dem Mann genährt haben und es entwickelte sich ein Handgemenge. Der 36-Jährige soll daraufhin Reizgas versprüht haben und die Bahn danach an der Haltestelle Berliner Allee Ecke Buschallee verlassen haben. Die dreiköpfige Gruppe folgte ihm und es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 36-Jährige einem 53-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, der daraufhin eine Platzwunde davontrug. Anschließend flüchtete er. Alarmierte Kräfte des Polizeiabschnitts 14 nahmen den 36-jährigen Mann kurze Zeit später in der Buschallee fest. Er wurde zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und konnte danach seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).