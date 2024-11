Fußgänger angefahren

Nr. 2213

In der vergangenen Nacht wurde in Mitte ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-jährige Radfahrer gegen 1 Uhr die Köpenicker Straße in Richtung Engeldamm auf dem Fahrradschutzstreifen. In der Höhe der Straße Bona-Peiser-Weg soll der 37-jährige Fußgänger auf den Fahrradschutzstreifen getreten sein. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Männer Kopfverletzungen erlitten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fußgänger zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus und versorgten den Radfahrer ambulant. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).