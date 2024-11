Erst zwei, dann drei - mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Nr. 2212

In Charlottenburg gingen der Polizei gestern Nachmittag drei mutmaßliche Drogenhändler ins Netz. Einsatzkräfte wurden gegen 17.20 Uhr auf zwei 19 und 21 Jahre alte Tatverdächtige aufmerksam, die am Kurfürstendamm offenbar mit einem sogenannten Kokstaxi unterwegs waren und mit Drogen handelten. Sie wurden festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Einsatzkräfte verschiedene Drogen und Bargeld sicherstellen. Bei der Anfahrt zu einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung kam es auf der Nürnberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem 39-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung wie der Polizeiwagen unterwegs war, jedoch unvermittelt nach links abbog, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Beamte vollzog eine Vollbremsung, konnte jedoch einen Stoß seines Fahrzeugs gegen das Hinterrad des Fahrrades nicht mehr verhindern. Der Radfahrer fiel zu Boden, blieb aber unverletzt. Als sich ihm eine Beamtin näherte, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, warf er den Joint weg, den er gerade rauchte, und ergriff die Flucht in Richtung Budapester Straße. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn. Seiner Festnahme versuchte sich der 39-Jährige mit Tritten und Schlägen zu entziehen. Dabei verletzte er eine Beamtin an der Hand; sie konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Bei der Durchsuchung des Radfahrers stellten die Einsatzkräfte unter anderem mutmaßliches Amphetamin sicher. Bei einer auf freiwilliger Basis durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie mutmaßliche Streckmittel und mutmaßliches Drogenverpackungsmaterial. Die richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen aus dem Kokstaxi ergab keine weiteren Drogenfunde. Alle drei Festgenommenen mussten sich erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen, der Radfahrer musste zudem eine Blutprobe abgeben. Anschließend wurden alle drei Männer aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.